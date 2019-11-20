Стала известна возможная причина ЧП с машиной, упавшей в яму с кипятком

Стала известна возможная причина ЧП с машиной, упавшей в яму с кипятком
Трагедия произошла во вторник. Фото:Фото:penza.sledcom.ru

В правительстве Пензы рассказали о возможной причине, из-за которой произошло ЧП с двумя погибшими. На парковке машина с двумя мужчинами провалился в яму с горячей водой.

«По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы», — написано на официальном сайте правительства Пензенской области.

После произошедшего случая в центре города обследуют все участки коммуникаций, которые могут быть потенциально опасны. Особое внимание уделят участкам, где трубы проходят рядом с социальными объектами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Пензы окажут помощь семьям погибших мужчин, находившихся в данном автомобиле.

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