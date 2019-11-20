Муравьи Сахары оказались быстрее гепардов

Муравьи Сахары оказались быстрее гепардов
Активность самарских муравьев не падает даже в самые жаркие часы. Фото: pixabay.com

Серебряные муравьи, обитающие в пустыне Сахара, переставляют ноги так быстро, что могут обогнать гепардов.

Насекомых можно назвать самыми быстрыми, учитывая соотношение длины их тела и единицы времени. Так, их скорость равняется 108 длинам тела, или 85,5 сантиметрам в секунду. Такую быстроту муравьям обеспечивает высокая частота и короткая продолжительность шага.

В статье, опубликованной в научном издании Journal of Experimental Biology, отмечается, что эти насекомые ведут активный образ жизни даже в периоды, когда вся остальная фауна пустыни прячется в тень.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британские ученые пришли к неожиданным выводам. Оказывается, пять видов овощных и мясных бульонов могут оказывать эффективное положительное влияние при борьбе с малярией, блокируя размножение вируса.

биология муравьи наука
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