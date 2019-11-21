В ходе рейда петербургская полиция изъяла 10 фур с подозрительными запчастями

Продавцы, как правила, не могли документально подтвердить законность приобретения своего товара. Фото: pixabay.com

Продавцы, как правила, не могли документально подтвердить законность приобретения своего товара. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов провели профилактический рейд по точкам продажи автозапчастей в Кировском, Выборгском и Красногвардейском районах города.

Визиты на рынок автомобильных деталей полицейские нанесли сегодня, 21 ноября, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Стражи порядка проверили точки на Турухтанных островах и на Индустриальном проспекте в рамках расследования дела об угоне автомобиля в Адмиралтейском районе Петербурга. Сотрудники изъяли четыре фуры сомнительных запчастей.

Кроме того, большой «улов» ждал полицейских на рынке в Парголово. Работники МВД вывезли с рынка десять большегрузов, наполненных двигателями и деталями. Все изъятое отправят на экспертизу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе рейда на Софийскую овощебазу и рынок на улице Салова были задержаны 185 нелегалов.