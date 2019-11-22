Петербургская студия получит от «Яндекса» 130 миллионов на перезапуск «Смешариков»

Предполагается, что, если сделка состоится, то 52 серии нового сезона популярного детского мультфильма «Смешарики» появятся на экранах в 2020-2021 годах.

Компания «Яндекс» и «Рики», которой принадлежит бренд «Смешарики», заключили соглашение, по которому интернет-холдинг выступит сопродюсером следующего сезона мультфильма, нарисованного на студии в Петербурге. Договор предоставляет «Яндексу» права на использование бренда на своих платформах.

«Смешарики» — анимационный сериал студии «Петербург», который стартовал в 2004 году и полюбился как детям, так и взрослым. В 2010 году классическую рисовку персонажей заменили форматом 3D, полностью изменив концепцию мультика. Новая версия не снискала такой популярности.

«Яндекс» инвестирует в создание сериала в его классическом формате.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после отзыва закона о значимых интернет-ресурсах акции «Яндекса» на бирже Nasdaq выросли на 8%.