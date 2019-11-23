Мединский ожидает кадровых изменений на «Ленфильме»

Он отметил, что с приходом нового совета директоров киностудию ждут перемены.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем рассказал министр культуры Владимир Мединский в эфире канала РБК. Он отметил, что в петербургском «Ленфильме» новый совет директор и остается надеется, что руководство киностудии сменится тоже. Мединский подчеркнул, что в работе «Ленфильма» есть как положительные, так и негативные моменты, но перемены нужны и их не избежать. Ведомство будет следить за ситуацией на киностудии и готово помогать.

Напоминаем, что многие ожидают ухода главы «Ленфильма». Представители Союза кинематографистов Петербурга подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство выделит «Ленфильму» субсидию, чтобы расплатиться с долгами. Петербургская киностудия получит 500 миллионов рублей на покрытие задолженностей перед банком ВТБ.