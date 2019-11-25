Злоумышленник ограбил две автошколы в Ленобласти

В Кингисеппе Ленинградской области неизвестный взломал две автошколы.

В правоохранительные органы сообщение о случившемся поступило в воскресенье, 24 ноября, в 12:14. Директор одной из автошкол сообщил, что в период с 23 по 24 ноября злоумышленник пробрался в здание на Крикковском шоссе, дом № 8В и украл сейф с 300 тыс. рублями, ноутбук, документы, кассовый аппарат.

Вечером воскресенья еще один директор автошколы также обратился в полицию. Он рассказал, что на улице Карла Маркса из здания офиса №4А украли ноутбук и ключи от одного автомобиля автошколы, сообщили в «Мойке78».

Злоумышленник отжимал рамы стеклопакета и проникал в здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области недалеко от Западной улицы в Гатчине утром, 25 ноября, произошло ЧП на железной дороге.