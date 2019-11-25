В Чёрном море при крушении корабля погибли 14 тысяч овец

В Чёрном море при крушении корабля погибли 14 тысяч овец
Судно направлялось из Мидии в порт Джедда в Саудовской Аравии. Фото: YouTube/Constanta 100%

В румынском порту Мидия в Черном море произошел трагический инцидент: корабль потерпел крушение. На борту судна находилось 14 тысяч животных.

Об этом стало известно в воскресенье, 24 ноября. Скотовоз Queen Hind опрокинулся на борт и затонул неподалеку от румынского порта Мидия. Причина, по которой корабль пошел ко дну, неизвестна. Внутри грузового судна находилось более 14 тысяч овец, спасти удалось лишь нескольких животных.

Овцы были заперты на корабле, выжить удалось лишь тем, кто сумел выбраться с тонущего судна. При этом весь экипаж скотовоза, 22 сирийца, остался жив, лишь одного мужчину госпитализировали из-за переохлаждения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ученые Санкт-Петербургского Крыловского государственного научного центра займутся разработкой судна, которое будет доставать со дна затонувшие корабли.

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