Гимнастка петербургского цирка упала во время выступления в Белгороде

Гимнастка петербургского цирка упала во время выступления в Белгороде
Девушке оказали первую помощь и отправили домой. Госпитализация, к счастью, не потребовалась. Фото: Baltphoto

Артистка цирка «Империал» упала, выполняя трюк под куполом цирка в Белгороде. К счастью, гимнастке почти не потребовалась помощь медиков.

Инцидент произошел в понедельник, 25 ноября. Гимнастка находилась на высоте нескольких метров, исполняя акробатический номер. Внезапно девушка сорвалась и упала на манеж. К ней сразу же подбежали сотрудники цирка, чтобы оказать первую помощь.

К счастью, травма гимнастки оказалась несерьезной. Директор «Империала» Андрей Митачкин объяснил, что артистка в порядке и сейчас находится дома. Девушка повредила ногу. Вскоре, как пообещал Митачкин, будет опубликовано видео, в котором она обратится к зрителям. Цирк продолжает свою работу без изменений в графике, пишет РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Украине планируют перестать работать с животными в цирке.

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