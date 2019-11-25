Петербургскую подлодку «Петропавловс-Камчатский» передали ВМФ РФ

Петербургскую подлодку &#171;Петропавловс-Камчатский&#187; передали ВМФ РФ
Субмарина может погружаться на глубину 350 метров. Фото: "Адмиралтейские верфи"

Дизель-электрическую субмарину «Петропавловск-Камчатский», построенную на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, примут в состав военно-морского флота России.

Церемония передачи состоится в понедельник, 25 ноября, на территории верфей сообщают в пресс-службе старейшего судостроительного предприятия России. Подводную лодку «Петропавловск-Камчатский» заложили в 2017 году. Месяц назад, 11 октября 2019 года, судно успешно завершило испытания.

Субмарина представляет образец модифицированного проект 636. Она обладает высокой боевой мощностью, а также обладает возможностью погружения на глубину до 350 метров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 ноября на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге заложили подлодки «Уфа» и «Магадан». Их строительство также ведется для Тихоокеанского флота.

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Петербургскую подлодку «Петропавловс-Камчатский» передали ВМФ РФ
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