В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку

Сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму задержана россиянка. Её подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Об этом стало известно в пятницу, 29 ноября. Задержание прошло в городе Севастополь. По версии ФСБ, гражданку Российской Федерации завербовали украинские спецслужбы. В ведомстве считают, что, по поручению Украины, подозреваемая собирала секретные военные сведения.

На данный момент женщина находится в СИЗО, пишет РИА Новости. В её отношении возбуждено уголовное дело, шпионка может оказаться за решеткой на срок до двадцати лет. Подробности задержания и деятельности подозреваемой пока неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший мэр Горловки в Донбассе оказался украинским шпионом. Он покинул город с помощью спецслужб Украины. Главу Горловки избрали «народным мэром» в 2014 году.