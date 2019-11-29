На Замшиной загорелась заброшенная «Волга»

В Калининском районе Петербурга 29 ноября вспыхнул автомобиль «Волга». Местные жители утверждают, что машина бесхозная и давно заброшена.

Автомобиль припаркован у дома 58 литера А на Замшиной улице. О пожаре сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«Горит заброшенная Волга на всеми любимой Замшиной улице, 58А», — рассказал свидетель происшествия.

Причина возгорания неизвестна. Сведения о пострадавших не поступали.

Это не первый подобный случай за последние сутки. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД 29 ноября вспыхнул микроавтобус Ford Transit. Огонь охватил машину и перекинулся на шумовые экраны, расположенные на обочине. Водитель успел вовремя покинуть салон авто. Движение на КАД из-за пожара было временно затруднено.