Турнир по самбо превратился в массовую драку в Ингушетии

Турнир по самбо превратился в массовую драку в Ингушетии
Самбо. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Массовая потасовка произошла на соревнованиях по боевому самбо в Назрани (Республика Ингушетия). Участниками драки стали спортсмены, тренеры и болельщики.

Как сообщает региональный Минспорт, драка завязалась после того, как один из спортсменов толкнул другого во время соревнований. На это отреагировала толпа болельщиков, выбежав на татами. Охрана спорткомплекса вовремя среагировала и прекратила драку до появления пострадавших.

В результате инцидента никто не травмировался. Правоохранительные органы не привлекались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщик «Зенита» за драку с ОМОНом получил почти два года колонии. Напоминаем, что два участника той же драки отделались штрафами, еще один проведет в колонии один год.

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