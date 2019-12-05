Депутаты просят остановить стройку на Петроградской

Петербургский Госстройнадзор не сомневается в том, что разрешение на строительство жилого дома на Лодейнопольской улице в Петроградском районе выдано законно. Остановить возведение здания пытаются депутаты Законодательного собрания.

Парламент утвердил обращение депутат от фракции «Единая Россия» Юрия Гладунова к губернатору Александру Беглову. Он просить проверить строительство 11-этажного ЖК Kingdom на Лодейнопольской улице. Возведением занимается компания «Статус Эр», входящая в холдинг «Аквилон Инвест».

«Основания для отказа застройщику не было. Застройщик представил все необходимые документы для продления разрешения на строительство. Кроме этого, как известно, в законную силу вступило решение Верховного суда о том, что включение данного земельного участка в зону ЗНОП является необоснованным», — рассказали gazeta.spb.ru в Госстройнадзоре.

Напомним, в своем обращении Юрий Гладунов ссылается на то, что разрешение на строительство выдано с нарушениями, так как участок находился в перечне зон зеленых насаждений общего пользования. Депутат просит Беглова разъяснить, насколько законно Госстройнадзор продлил разрешение, и остановить «уплотнительную застройку» в Петроградском районе.