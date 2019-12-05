Блокадную булочную на Каменноостровском закрывают

Петербуржцы расстроены, так как место было для них особенным.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем рассказывают петербуржцы в социальных сетях, а в сети даже создали петицию в поддержку магазина. Булочная на Каменноостровском проспекте имеет необычную судьбу – она работала во время блокады. Именно туда ленинградцы приходили, чтобы получить 125 граммов хлеба. После войны она продолжила работать – горожане с удовольствием покупали там выпечку и пирожные. Внутри всегда можно было увидеть небольшую экспозицию, посвященную ВОВ, а также памятную табличку.

Владельцы булочной решили попрощаться с ней и распродать все оборудование. Что откроется на ее месте – остается только гадать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка рассказала о найденной в булочке иголке. В посте уточняется, что в длину она достигает примерно полутора сантиметров.