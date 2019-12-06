Воздушная гимнастка сломала позвоночник, упав с восьмиметровой высоты

Занимающаяся воздушной гимнастикой россиянка Евгения Асонова серьезно травмировала спину после падения в высоты в восемь метров во время выступления в Риге.

Как сообщает РИА Новости, девушка упала, выступая на снаряде «Воздушное полотно» во время Международного турнира по воздушной гимнастике. Тренер спортсменки обвиняет организаторов соревнований в обрыве ленты. Она считает, что они закрепили снаряд не так, как нужно, а после падения вовремя не обеспечили девушку медпомощью.

По словам тренера, гимнастка упала вместе со снарядом на маты. В зале находилась только одна медсестра, которая не знала что делать. Тренер отметила, что скорая, которая и так должна была быть на площадке, приехала быстро и отвезла пострадавшую на операцию.

Девушка повредила себе два позвонка, ушибла спинной мозг, у нее также нарушена работа органов малого таза и она не чувствует ног. Реабилитация продолжится как минимум год.

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