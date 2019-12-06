В Лужском районе природный заказнике превратили в свалку

Власти разыскивают виновника происходящего.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Обо всем сообщили в комитете по природным ресурсам Ленинградской области. Состояние природного заказника в Лужском районе оставляет желать лучшего – его завалили мусором. По чьей вине территория превратилась в свалку – остается только догадываться. Ведомство разыскивает виновных, чтобы привлечь их к ответственности.

Напоминаем, что заповедник основали в 1976 году, он находится недалеко от Луги. Сам художник Шишкин вдохновлялся его красотой и писал свой картины, любуюсь пейзажами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бизнес и активисты просят мусорного оператора Ленобласти о раздельном сборе. Наладить систему раздельного сбора на данный момент невозможно из-за нехватки ресурсов и пунктов приема.