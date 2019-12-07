Китайские ученые создали гибрид свиньи и обезьяны

В китайской лаборатории появились на свет первые в мире гибриды свиньи и обезьяны, предназначенные для выращивания органов, которые будут трансплантировать людям.

В ДНК геномодифицированных «химер» содержатся гены свиней, а также макак-крабоедов. Однако первые животные, родившиеся в пекинской лаборатории, к сожалению, прожили всего лишь неделю. По информации Daily Mail, китайские ученые работают над созданием гибридов животных, чтобы выращивать в них человеческие органы для последующей пересадки.

Помимо сложных научных экспериментов, подобные разработки сопровождаются сложной и неоднозначной этической стороной, из-за чего ученые зачастую не встречают одобрения со стороны коллег. Тем не менее, если идею удастся успешно воплотить в жизнь, это может спасти тысячи человек по всему миру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, для лечения ожога человеческой кожи впервые использовали кожу геномодифицированной свиньи.