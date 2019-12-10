Саперы Ленобласти поделились секретами опасной работы

Саперы даже в мирное время каждый день сталкиваются с ситуациями, опасными для жизни. Специалисты Всеволожского района рассказали о тонкостях своей работы.

Практически ежедневно солдаты и офицеры натыкаются на старые снаряды, оставленные в земле со времен Великой Отечественной войны. Такие «находки» даже не извлекают из земли, сразу взрывают. Как рассказывает ЛенТВ 24, выходя на задание, саперы облачаются в тяжеловесное снаряжение, будто средневековые рыцари, — приходится, когда постоянно работаешь с «ржавой смертью».

В опасных поисках людям помогают специально обученные собаки. Их натаскивают на взрывчатое вещество с помощью, как ни странно, вкусняшек, которые вырабатывают положительные эмоции и интерес к запаху тротила. Собачий нос — бесценный помощник в обнаружении коварного замысла врага.

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