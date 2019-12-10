МЧС Ленобласти заранее предупреждает жителей региона о правилах безопасности в праздничные дни

МЧС Ленобласти заранее предупреждает жителей региона о правилах безопасности в праздничные дни
На данный момент проверены 204 из 472 объектов, где будут проводиться новогодние мероприятия. В 13 из них обнаружены противопожарные нарушения. Фото: pixabay.com

В ведомстве обратились к ленинградцам с просьбой соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники.

В восьми районах Ленинградской области уже выделены специальные зоны, где можно запускать фейерверки. Кроме того, спасатели заранее проводят проверку пожарной безопасности всех мест, где планируются общественные гуляния. В ведомстве стараются исключить все возможности несчастных случаев в праздничные дни.

Непосредственно в новогоднюю ночь за порядком и безопасностью жителей региона будут следить сотрудники правоохранительных органов и представители МЧС, чтобы предотвратить возможные происшествия. Также, во избежание несчастных случаев, проводятся проверки магазинов пиротехники, где могут продавать некачественный товар.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по мнению эксперта, лучше не дарить на Новый год.

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