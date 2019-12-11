В Петербурге прошли испытания беспилотного фургона

Ему позволили поездить по дворам – пока что есть над чем работать.

Созданием беспилотного транспорта занимается петербургская компания Ralient. Она поделилась видеозаписью с испытаний на YouTube-канале. Обычно испытания проходят на трассах или улицах, но в этот раз решили посмотреть, как беспилотный фургон справиться в условиях двора. Отмечается, что за происходящим наблюдали люди, так что все было под контролем.

Компания уверяет, что их изобретение сможет разгоняться до 80 километров в час и он сможет преодолевать за раз 420 километров. Сейчас среди разработчиков – выпускники российских и бельгийских вузов, стремящиеся создать беспилотный транспорт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленинградской области появятся беспилотные автомобили. До конца текущего года «Яндекс» планирует вывести на дороги больше 100 беспилотных автомобилей. Все беспилотные автомобили четвертого уровня автономности.