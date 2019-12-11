Урбанисты выбрали самые комфортные и доступные города России

Урбанисты выбрали самые комфортные и доступные города России
Фото: Baltphoto

Санкт-Петербург занял почетное третье место.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Исследование провели сотрудники Института территориального развития «Урбаника», сообщает РБК. Они проанализировали жизнь в ста городах России, чтобы понять, в каких из них жить хорошо и недорого. Первое место занял Краснодар, в котором в последнее время строится довольно много новых жилых комплексов. На втором месте оказался Сургут, а тройку замкнул Санкт-Петербург. Также в топ попали Тюмень, Калуга, Череповец и другие города. К слову, Москва разместилась на 52-й строчке – эксперты отметили дороговизну недвижимости и проживания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург занял 14 место в рейтинге самых «пьющих» регионов РФ. В тройку лидеров, где жители злоупотребляют спиртным, попали Приморский край, Чукотка и Ненецкий автономный округ.

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