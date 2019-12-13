Полномочия детского омбудсмена в Петербурге расширили

Уполномоченный по правам ребенка в Северной столице теперь будет обладать более широким спектром полномочий.

Соответствующий документ подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 13 декабря. Согласно скорректированному закону, детский омбудсмен имеет расширенные полномочия в рамках рассмотрения обращений о случаях нарушения прав детей.

Также, уполномоченный по правам несовершеннолетних может свободно посещать социальные организации, помогающие детям и семьям с детьми, и проводить проверку органов власти и местного самоуправления в случае возникновения необходимости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Светлана Агапитова покидает должность детского омбудсмена в Санкт-Петербурге. Она уйдет с поста в январе 2020 года, по истечении второго срока. Агапитова являлась уполномоченным по правам детей с 2009 года.