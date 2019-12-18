В Петербурге энергетики пообещали усиленно работать все праздники

В Петербурге энергетики пообещали усиленно работать все праздники
Фото: pixabay.com

Бригады будут дежурить с 31 декабря до 9 января, чтобы горожане могли спокойно отмечать Новый год.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем рассказали в Смольном. Администрация согласовала график работы энергетиков в новогодние праздники. Отмечается, что бригады начнут дежурить с пяти часов вечера 31 декабря до 9 января. «Теплости», ТЭК и «Ленэнерго» надеются, что обойдется без инцидентов – подготовка идет полным ходом.

Напоминаем, что в период каникул будут приостановлены земляные работы, а наблюдение за исправностью инженерных объектов усилят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что десятки тысяч жителей Петербурга и области могут остаться без света на Новый год. Все вместе они накопили долгов за электричество на сумму более 215 миллионов рублей.

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