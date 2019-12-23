Совфед поддержал возвращение курилок в аэропорты

Курить будет можно в " специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции". Фото: pixabay.com

Курить будет можно в " специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции". Фото: pixabay.com

Запрет, действовавший на протяжении почти шести лет, станет недействительным. Совет Федерации одобрил закон о возвращении зон для курения в аэропортах.

Об этом стало известно в понедельник, 23 декабря. Теперь в российских аэропортах вновь будут оборудованы изолированные зоны для курения. Автором законопроекта выступил депутат Сергей Боярский. Ранее курить разрешалось только на расстоянии 15 метров от здания аэропорта.

Согласно документу, курилки поставят перед гейтами, в зонах ожидания, где пассажиры проводят время после регистрации и досмотра. При этом помещения должны быть установлены таким образом, чтобы находящимся в аэропорту людям не были видны сами курильщики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курилки в российских аэропортах вернут уже в начале следующего года, впервые с 2013 года.