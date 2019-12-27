В Петербурге подготовили первые стандарты ГОСТ в области искусственного интеллекта

Требования ГОСТов разработаны Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и вступят в силу с 1 сентября 2020 года. Фото: pixabay.com

Требования ГОСТов разработаны Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и вступят в силу с 1 сентября 2020 года. Фото: pixabay.com

Росстандарт опубликовал первые отечественные стандарты в области использования технологий искусственного интеллекта.

Документ появился на официальном портале Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в среду, 25 декабря. В одном из документов оговаривается развитие интеллектуальных систем, эффективность работы которых зависит от возможности прогнозирования человеческого поведения. Эти могут быть использованы в разработке роботизированных систем, взаимодействующих с людьми. Например, автомобили или системы слежения.

Второй документ обуславливает требования к созданию алгоритмов по распознаванию подозрительных предметов в багаже или ручной клади, что актуально при разработке систем безопасности, например, а аэропортах. Стандарты разработали в Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице появится система интеллектуальных библиотек.