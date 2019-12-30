Федеральный чиновник остался без авто в Петербурге

Работник автомойки разбил Land Cruiser замглавы Федерального агентства по туризму Сергея Корнеева. Он решил позаимствовать машину, чтобы съездить по своим делам.

Федеральный чиновник оставил свой внедорожник в одной из автомоек Петербурга и, вероятно, пожалел об этом. Сотрудник мойки взял машину, чтобы прокатиться, но попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщают. Однако это его не смутило, молодой человек бросил авто на месте аварии и, как ни в чем не бывало, вернул ключи напарнику.

Выяснилось, что 26-летний работник автомойки врезался в ограждение. Теперь в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранительным органам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шлиссельбург погиб участник ДТП. Автомобиль с молодым человеком в салоне перевернулся, съехав с дороги.