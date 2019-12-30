«Уральские пельмени» потребовали 200 млн рублей от бывшего директора

Екатеринбургское ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» требует взыскать 200 млн рублей с компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ), подконтрольной экс-директору шоу Сергею Нетиевскому.

Иск заявлен о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «Уральские пельмени», сообщает РИА «Новости». Кроме того, сторона истца требует запретить ответчику использовать обозначение, схожее с этим товарным знаком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коллеги Юлии Михалковой по юмористическому телешоу «Уральские пельмени» рассказали, почему, по их мнению, сотрудничество прекратилось. Новый участник коллектива Роман Постовалов отметил, что Юлия стала больше заботиться о внешнем виде, чем о качестве юмора. Отметим, что ранее сама Михалкова утверждала, что её утомил образ «глупой дурочки».