Открытие катка у Планетария на Обводном перенесли

Открытие катка у Планетария № 1 на набережной Обводного канала в Петербурге перенесли на 1 января.

Каток откроется после Нового года, с 1 января 2020 года и будет доступен для посетителей с 13 часов дня, сообщили в Планетарии.

Ранее планировалось открыть каток 24 декабря.

Для петербуржцев будет доступно ледовое поле площадью более 850 «квадратов», украшенное декоративной подсветкой и уличными фонарями. Также для любителей ярких фотографий в соцсетях по периметру катка расположат тематические фотозоны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что основатель креативного пространства «Люмьер-холл» и самого масштабного планетария «Планетарий №1» рассказал о новом проекте — катке.