Водитель KIA задел две припаркованные машины во дворовой зоне на Симонова

Водитель KIA задел две припаркованные машины во дворовой зоне на Симонова
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на улице Симонова произошло ДТП с участием иномарки. По словам очевидцев, водитель KIA задел две припаркованные машины.

Все произошло сегодня утром, 31 декабря. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что от водителя иномарки пострадали легковой автомобиль и «ГАЗель» службы грузоперевозов.

«Движению не мешают», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о парочке, которая попыталась вынести товары из петербургского гипермаркета перед Новым годом. Мужчину и женщину задержали.

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