Jaguar Land Rover раскрыл, какими будут новые модели для России

Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover рассказала, какие новинки ждут российский авторынок в следующем году.

Так, уже весной 2020-го года жителям России смогут приобрести обновленную модель купе и кабриолет Jaguar F-Type. В новом виде покупателям предстанут черные решетки на радиаторах, светодиодные фары и увеличенные воздухозаборники. Кроме того, изменится дизайн бампера и капота автомобиля.

Осенью следующего года россиянам презентуют модернизированный внедорожник британской компании — Land Rover Defender. Можно будет выбрать из четырех моделей: турбодизельными, мощностью 200 и 240 лошадиных сил, и бензиновыми двигателями, 300 и 400 л. с. соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге экспорт машин с предприятия Huyndai за 2019-й год увеличился на 44%.