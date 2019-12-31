Новый год пришел в Свердловскую область и еще 8 регионов страны

Ближе к полуночи в Ледовом городе Екатеринбурга горожане увидят на большом мониторе трансляцию традиционного новогоднего обращения Президента России и фейерверк. Фото: pixabay.com

Ближе к полуночи в Ледовом городе Екатеринбурга горожане увидят на большом мониторе трансляцию традиционного новогоднего обращения Президента России и фейерверк. Фото: pixabay.com

Уже встретили Новый 2020-й год в Башкортостане, Пермском крае, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Новый год почти добрался до столицы. Девять российских регионов посмотрели новогоднее обращение президента и выпили шампанское под бой курантов в 22:00 по Москве. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обратился с пожеланиями к жителям административного центра Свердловской области.

«Администрация Екатеринбурга, городская Дума и все екатеринбуржцы хорошо поработали в уходящем году», отметил глава Екатеринбурга. «Пусть Новый год принесёт новые свершения на благо родного города» — подытожил мэр.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись новогодними поздравлениями.