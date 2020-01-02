Водитель чудом выжил после серьезного ДТП на Коммуны, машина превратилась в груду металла

В Петербурге на улице Коммуны легковой автомобиль влетел в столб. К месту происшествия прибыли две машины ДПС, четыре машины скорой помощи и реанимация.

ДТП произошло в ночь на четверг, 2 января, возле остановки. По словам очевидцев, легковушка влетела в столб водительской стороной. Водитель почти не пострадал, однако вытащить его из машины удалось только через два часа.

«Затушили машину общими силами до приезда мчс», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

За рулем легковушки находился молодой человек 25-30 лет. У него обнаружены рваные раны ниже колен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с двумя легковыми авто на Кубинской. Очевидцы рассказали, что один из участников скрылся с места происшествия.