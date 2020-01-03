«Ленинград» воссоединится, чтобы выступить на калифорнийском фестивале Coachella

&#171;Ленинград&#187; воссоединится, чтобы выступить на калифорнийском фестивале Coachella
Сергей Шнуров объявил о распаде группы в 2019 году. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Покинувшая сцену после масштабного тура группировка «Ленинград» воссоединится разве выступления на одном из крупнейших музыкальных фестивалей в Калифорнии.

Coachella пройдет в апреле 2020 года. Коллектив Сергея Шнурова станет единственным представителем России среди хедлайнеров мероприятия. Музыкальную площадку «Ленинград» разделит с такими мировыми звездами, как Лана Дель Рей, Том Йорк, Фрэнк Оушен и другие.

Российская рок-группа порадует посетителей фестиваля своим выступлением 12 и 19 апреля. Отметим, что Coachella проходит в Калифорнии более 20 лет, с 1999 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Шнуров нелестно отозвался о ежегодных новогодних телепрограммах с участием звезд отечественной эстрады. Певец, по сложившейся традиции, опубликовал на этот счет ироничное стихотворение.

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