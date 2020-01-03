На Нерчинской улице в Петербурге вспыхнул Volkswagen Passat

На Нерчинской улице в Петербурге вспыхнул Volkswagen Passat
Загоревшийся автомобиль попал на видео. Скриншот: vk.com/spb_today

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелась иномарка. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.

Инцидент произошел в пятницу, 3 января. О случившемся рассказал участник событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По словам автора публикации, он заметил неполадку в автомобиле и оперативно предупредил девушку за рулем.

Владелица Volkswagen успела покинуть салон, после чего иномарка вспыхнула. К счастью, обошлось без пострадавших, но в машине полностью выгорел моторный отсек. В комментариях интернет-пользователи объяснили, что заметить разгерметизацию топливного отсека можно по вытекающему бензину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области на Дороге Жизни перевернулся автомобиль. Причины произошедшего неизвестны, информации о пострадавших не поступало.

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