На Нерчинской улице в Петербурге вспыхнул Volkswagen Passat

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелась иномарка. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.

Инцидент произошел в пятницу, 3 января. О случившемся рассказал участник событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По словам автора публикации, он заметил неполадку в автомобиле и оперативно предупредил девушку за рулем.

Владелица Volkswagen успела покинуть салон, после чего иномарка вспыхнула. К счастью, обошлось без пострадавших, но в машине полностью выгорел моторный отсек. В комментариях интернет-пользователи объяснили, что заметить разгерметизацию топливного отсека можно по вытекающему бензину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области на Дороге Жизни перевернулся автомобиль. Причины произошедшего неизвестны, информации о пострадавших не поступало.