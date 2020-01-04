Продавщица гналась за похитителем курток на Гражданском проспекте

Продавщица гналась за похитителем курток на Гражданском проспекте
Мужчина вынес три куртки. Фото: pixabay

В Северной столице полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина ограбил магазин на Гражданском проспекте и пытался убежать.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 3 января. Злоумышленник пытался вынести из спортивного магазина три спортивные куртки на 32 тысячи рублей.

Как сообщили в региональном управлении вневедомственной охраны войск нацгвардии, когда мужчина попытался скрыться с обновками, погоню за ним устроила продавщица. Она гналась за злоумышленником до тех пор, пока его не остановил наряд вневедомственной охраны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели водителя на Волхонском шоссе. Мужчину придавило между двумя машинами.

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Продавщица гналась за похитителем курток на Гражданском проспекте
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