Продавщица гналась за похитителем курток на Гражданском проспекте

В Северной столице полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина ограбил магазин на Гражданском проспекте и пытался убежать.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 3 января. Злоумышленник пытался вынести из спортивного магазина три спортивные куртки на 32 тысячи рублей.

Как сообщили в региональном управлении вневедомственной охраны войск нацгвардии, когда мужчина попытался скрыться с обновками, погоню за ним устроила продавщица. Она гналась за злоумышленником до тех пор, пока его не остановил наряд вневедомственной охраны.

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