В новогодние праздники в Петербурге произошло 117 пожаров

В Петербурге в праздничные дни выросло число пожаров и погибших в огне людей. Только за первые три дня 2020 года в Петербурге потушили 117 пожаров.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, первые пожары произошли в новогоднюю ночь в Петроградском районе Северной столицы. Так, спасателями была спасены пятилетняя малышка, которая находилась в загоревшейся квартире на Большом проспекте П.С. Сейчас она находится в больнице, а ее мать была найдена погибшей уже после пожара.

Смертельный пожар также произошел на Ленинском проспекте, где в огне погибли два человека. Также был госпитализирован девятилетний мальчик, который позже скончался в больнице.

Жертвой пожара также стал житель улицы Замшина, который сгорел в собственной постели.

Спасатели заявляют, что чаще всего пожары возникают из-за неосторожности людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские разыскивают загадочного петербуржца, после визита которого в кафе начинался пожар.