Арендатор оставил гранату в съемной квартире на Профессора Качалова

В Невском районе Петербурга сотрудники ОМОН осмотрели подозрительный предмет, похожий на гранату.

Как сообщили в главке Росгвардии по Петербургу, в пятницу, 3 января в дежурную часть ведомства поступило сообщение о том, что хозяин квартиры в доме №6 по улице Профессора Качалова после съезда арендатора обнаружил оставшийся после него предмет, похожий на гранату.

Прибывшая на место происшествия дежурная группа ОМОН осмотрела подозрительный предмет и установила, что это пустой корпус гранаты Ф-1 без запала и разрывного разряда внутри — она не представляет опасности.

Правоохранители изъяли предмет из квартиры и направили его на утилизацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пустые гранаты обнаружили у мужчины на Московском вокзале.