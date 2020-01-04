Математики из Петербурга придумали способ избавить мегаполисы от пробок

Математики из Петербурга придумали способ избавить мегаполисы от пробок
Пробка. Фото: pixabay

Петербургские математики Александр Крылов и Виктор Захаров придумали универсальный способ борьбы с пробками в городах-миллионниках.

Свои идеи они описали в монографии «Модели оптимизации и методы равновесного распределения трафика». Основа теории заключается в концепции «Цифровых двойников» существующих систем транспорта. С их помощью можно отслеживать ситуацию на любом участке. Это позволит эффективнее освоить бюджет и значительно снизить количество пробок в мегаполисах, передает «Российская газета».

По словам экспертов, также важно расширить маршруты и создать единую навигационную систему, работа которых должна быть централизованной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вручили награды победителям математической олимпиады Эйлера.

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