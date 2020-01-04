В Индонезии при наводнении погибли более 50 человек

В столице Индонезии Джакарте произошло крупное наводнение, жертвами которого стали не менее 53 человек, еще один считается пропавшим без вести.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на индонезийское Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям, люди погибли в результате наводнения и оползней в районе Джакарты. Согласно данным службы, еще более 170 тысяч местных жителей остались без крова.

Сильные ливни в Индонезии, которые стали причиной наводнения в Джакарте, начались в канун Нового года и продолжаются до сих пор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наводнение оставило в Сестрорецке ледяные глыбы. В парке «Дубки» жители Сестрорецка увидели масштабные куски льда, — некоторые высотой более полутора метров.