Наводнение оставило в Сестрорецк ледяные глыбы

Наводнение оставило в Сестрорецк ледяные глыбы
"Подарки от последнего наводнения", - подписал публикацию автор. Фото: vk.com/sestroretsk

После недавнего буйства стихии, порывистого ветра и шторма, завершившегося наводнением, жители Сестрорецка обнаружили «подарки» природы в виде огромных ледяных глыб.

О необычных последствиях рассказали очевидцы в сообществе «Сестрорецк и Курортный район» во «Вконтакте» в пятницу, 20 декабря. В парке «Дубки» жители Сестрорецка увидели масштабные куски льда, — некоторые высотой более полутора метров, — беспорядочно разбросанные по всей территории.

«Спасибо деревьям, могло быть гораздо хуже», — подмечают интернет-пользователи. Однако вряд ли лёд устоял против плюсовой температуры — вероятно, уже на следующий день от устрашающих глыб мало что осталось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что буря, разразившаяся в Ленинградской области в ночь на 19 декабря, повалила более семисот деревьев.

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