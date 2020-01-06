Профессиональные фигуристы покажут мастер-класс на катке на Кленовой улице

Воспитанники из клуба Тамары Москвиной продемонстрируют свое мастерство на катке рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге.

Показательные выступления фигуристов пройдут во вторник, 7 января, на рождественской ярмарке, которая в этом году располагается на Манежной площади. Спортсмены будут представлять клуб известной чемпионки и тренера Тамары Москвиной.

Начало мастер-класса намечено на 12:30. После окончания мероприятия посетителей праздничной ярмарки ждет праздничное представление на главной сцене под названием «Рождество на Манежной». В течение всего дня аттракционы и развлечения будут абсолютно бесплатными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завтра в Казанском кафедральном соборе, а также Троицком соборе Александро-Невской лавры состоятся литургии в честь Рождества Христова, которые проведет митрополит Варсонофий.