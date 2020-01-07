В Подмосковье нашли тело сотрудника дочерней компании «Роскосмоса»

В Подмосковье нашли мертвым сотрудника компании по производству спутников, которая является дочерним предприятием Роскосмоса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса, Сергей Хайкин и его младший брат были найдены убитыми в квартире в Щелковском районе Московской области. Следствие считает, что между ними произошел конфликт, в результате которого младший брат застрелил старшего, а после умер сам. На месте происшествия было найдено ружье с коробкой патронов.

Хайкин работал начальником отдела корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени Иосифьяна (корпорация ВНИИЭМ).

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