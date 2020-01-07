В Подмосковье нашли тело сотрудника дочерней компании «Роскосмоса»

В Подмосковье нашли тело сотрудника дочерней компании &#171;Роскосмоса&#187;
Сотрудник "дочки" Роскосмоса был найден застреленным. Фото: pixabay

В Подмосковье нашли мертвым сотрудника компании по производству спутников, которая является дочерним предприятием Роскосмоса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса, Сергей Хайкин и его младший брат были найдены убитыми в квартире в Щелковском районе Московской области. Следствие считает, что между ними произошел конфликт, в результате которого младший брат застрелил старшего, а после умер сам. На месте происшествия было найдено ружье с коробкой патронов.

Хайкин работал начальником отдела корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени Иосифьяна (корпорация ВНИИЭМ).

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что электрика из Петербурга перепутали с убитым на Лубянке стрелком.

подмосковье роскосмос убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три ребенка погибли при пожаре в Ярославской области
В Подмосковье нашли тело сотрудника дочерней компании «Роскосмоса»
Возле берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение
В Петербурге подходит к концу фестиваль бенгальских огней
В Ленобласти произошел пожар после взрыва жилого дома
Военные полномочия Дональда Трампа по Ирану могут ограничить
На Рождество на проспекте Космонавтов загорелась квартира
Иран готовит ответный удар по США за убийство своего генерала