В Тихвине 12 спасателей тушили пожар в квартире

В Тихвине 12 спасателей тушили пожар в квартире
Спасатели оперативно выехали к месту ЧП. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В городе Тихвине в Ленобласти спасатели тушили пожар в квартире. К месту ЧП прибыли 12 огнеборцев.

Все произошло сегодня днем, 7 января, на Красной улице. Сигнал о происходящем поступил дежурному в 14:25. К месту незамедлительно были направлены пожарные на трех спецтранспортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило площадь в три квадратных метра. На ликвидацию огня ушло чуть более получаса. К 14:57 возгорание было полностью потушено.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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