Ладожское озеро покрыли ледяные «блюдца»

Ладожское озеро покрыли ледяные &#171;блюдца&#187;
Ледяные "блюдца". Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

На Ладожском озере в ночь на Рождество образовались кружочки льда. Необычное природное явление обнаружил кандидат биологических наук Павел Глазков.

Ученый рассказал, что шел на озеро, чтобы заснять нерест налима, но из-за потепления рыба скрылась в глубине. Тогда Глазков решил погулять по каменистому мелководью, где и обнаружил ледяные «блюдца».

В своем сообществе «Каждой твари по паре» в соцсети «ВКонтакте» он отметил, что не расстроился таким обстоятельствам, ведь стал свидетелем красивого природного явления – кружочков льда, которые появились после морозов.

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