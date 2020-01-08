Ребенок-пассажир «Яндекс.Такси» пострадал в ДТП на Маршала Казакова

В ДТП пострадали четыре человека. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В ДТП пострадали четыре человека. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Кировском районе Петербурга 8 января столкнулись автомобили «Яндекс.Такси» и Lada Granta. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе пассажир такси 2016 года рождения.

Авария произошла около 16:10 часов на пересечении улицы Маршала Казакова и улицы Доблести. По предварительным данным, таксист на Hyundai Solaris при повороте налево не предоставил преимущество Lada Granta. В результате чего произошло столкновение.

За рулем такси находился мужчина 1988 года рождения, Lada управлял мужчина 1999 года рождения, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В аварии пострадали водитель и пассажир Lada 1967 г.р., а также пассажиры такси: мужчина 1988 г.р. и трехлетний ребенок.

«Все получили травмы легкой степени тяжести», — уточнили в УГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Комендантском проспекте 8 января сбили пешехода.