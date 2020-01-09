Самую крупную пресноводную рыбу объявили вымершей

Самую крупную пресноводную рыбу объявили вымершей
Psephurus gladius. Фото: wikipedia.org

Крупнейшую в мире пресноводную рыбу Psephurus gladius, которые водились в китайской реке Янцзы, официально объявили вымершей.

Этот вид, известный под названием китайский веслонос, являлся представителем древнейшего семейства веслоносовых рыб. После вымирания китайских веслоносов, в мире остались лишь американские представители семейства — они обитают в Миссисипи.

Китайский веслонос достигал в длину семи метров, что является огромным показателем для пресноводных рыб. В прошлом столетии их нещадно вылавливали, что и привело к вымиранию вида. В начале нулевых их оставались лишь считанные единицы, сообщает издание Science of the Total Environment.

Научные сотрудники уверены, что их вымирание произошло еще между 2005 и 2010 годами. Последний раз эту рыбу встречали в 2003 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше миллиарда животных погибли в пожарах в Австралии.

вымирание китайский веслонос наука рыба ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
FLYONE вновь запустит рейсы межу Петербургом и Кишиневом
Женщина из Московской области выиграла миллиард рублей в лотерею
Хозяин дома в Белоруссии три дня не замечал мертвого друга за новогодним столом
Самую крупную пресноводную рыбу объявили вымершей
Узбекский бренд Ravon намерен составить конкуренцию Lada
Туристический ретротрамвай прокатил более тысячи пассажиров в Петербурге
Микроавтобус потерял колесо после ДТП на Литейном
Семейная пара сбила инспектора ДПС, уходя от погони в Петербурге