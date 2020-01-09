Самую крупную пресноводную рыбу объявили вымершей

Крупнейшую в мире пресноводную рыбу Psephurus gladius, которые водились в китайской реке Янцзы, официально объявили вымершей.

Этот вид, известный под названием китайский веслонос, являлся представителем древнейшего семейства веслоносовых рыб. После вымирания китайских веслоносов, в мире остались лишь американские представители семейства — они обитают в Миссисипи.

Китайский веслонос достигал в длину семи метров, что является огромным показателем для пресноводных рыб. В прошлом столетии их нещадно вылавливали, что и привело к вымиранию вида. В начале нулевых их оставались лишь считанные единицы, сообщает издание Science of the Total Environment.

Научные сотрудники уверены, что их вымирание произошло еще между 2005 и 2010 годами. Последний раз эту рыбу встречали в 2003 году.

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