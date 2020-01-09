Дрозденко предложил генерала Ильина на должность вице-губернатора Ленобласти

Дрозденко предложил генерала Ильина на должность вице-губернатора Ленобласти
Михаил Ильин. Фото: мвд.рф

Глава региона Александр Дрозденко предложил Михаила Ильина на должность заместителя председателя правительства Ленинградской области по безопасности.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Дрозденко представил в областное ЗакСобрание для согласования кандидатуру 52-летнего Михаила Викторовича Ильина.

Ильин родился в Ленинграде, с 1989 года и по настоящее время он служил в органах внутренних дел. За это время он дослужился до звания генерал-майора полиции. Ильин занимал должности в управлении по борьбе с организованной преступностью, центре «Э», управлении по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД по региону. В 2014 году он занял должность замначальника полиции по области и городу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Андрей Оборин покинет должность главы налоговой службы Ленобласти.

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