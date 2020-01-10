Причиной отмены запуска «Лужных стрел» стало отсутствие снега

Причиной отмены запуска &#171;Лужных стрел&#187; стало отсутствие снега
Электричка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Старт «Лыжных стрел» должен был состояться 11 января,однако его в очередной раз отменили из-за отсутствия снега.

Как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», в субботу, 11 января, «Лыжные стрелы» в очередной раз будут отменены. Отмечается, что из-за отсутствия снега в регионе было принято решение не запускать бесплатную электричку.

Организаторы рассказали, что они не могут запустить бесплатные поезда для лыжников из-за угрозы получения огромных штрафов.

Первая «Лыжная стрела» должна была стартовать 5 января, однако ее перенесли в связи с теми же погодными условиями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России.

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Причиной отмены запуска «Лужных стрел» стало отсутствие снега
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