Возле Ново-Колпинского кладбища погиб мужчина

Сотрудники правоохранительных органов проверяют факт обнаружения тела мужчины неподалеку от съезда на Ново-Колпинское кладбище.

О погибшем полиции сообщили в пятницу, 10 января, около семи часов вечера. Заявитель, 43-летний мужчина рассказал, что увидел труп в канаве возле моста, ведущего к Ново-Колпинскому кладбищу. Оперативно прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что умерший — 31-летний петербуржец.

Как рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, причина смерти пока не установлена, проводится экспертиза. Мужчину, обнаружившего тело, задержали для дальнейших разбирательств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 17-летний житель Северной столицы подозревается в избиении мужчины. Оппонент подростка попал в больницу, медики оценивают его состояние как тяжелое.