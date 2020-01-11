Футболист из Германии стал жертвой тихоокеанских акул в Австралии

Футболист из Германии стал жертвой тихоокеанских акул в Австралии
Фото: pixabay.com

21-летний немецкий футболист Эрик Бригитти погиб в Австралии, сорвавшись со скалы прямо в Тихий океан. Останки спортсмена обнаружили дайверы, тело молодого человека поедали акулы.

Погибшего члена американского студенческого клуба «Гастинг Бронкос» обнаружили случайно. Дайверы занимались поиском пропавшего 57-летнего австралийца, который стал жертвой нападения акул. Однако вместо тела попавшего в беду коллеги спасатели увидели, что хищники поедают труп молодого человека.

По предварительной информации, 2 января футболист гулял с друзьями на пляже и сорвался со скалы. Поиски 57-летнего жителя Австралии продолжаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Северной столицы обнаружили труп 30-летнего мужчины. Тело нашли неподалеку от Ново-Колпинского кладбища. Обстоятельства и причина смерти пока неизвестны.

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